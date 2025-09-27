Rosario Central visitará a Gimnasia de La Plata este sábado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El partido comenzará a las 14:30, será dirigido por Fernando Echenique (VAR: José Carreras) y televisado por TNT Sports.

El Canalla se encuentra sexto en la Zona B y estaría clasificando a los playoffs, pero a dos puntos de salir de dicho puesto, por lo que necesita volver al triunfo para tener tranquilidad de cara al cierre del campeonato.

Por el otro lado, el Lobo viene de perder en su visita a Deportivo Riestra y acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, por lo que sigue comprometido con la lucha por no descender.

Probables formaciones

GELP: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jermías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.