Central tendrá este viernes una cita importante en Junín. Desde las 16, el equipo de Ariel Holan enfrentará a Sarmiento en el estadio Eva Perón para disputar los 45 minutos pendientes de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro, que será transmitido por TNT Sports, puede marcar el rumbo final del Canalla en la pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Central llega al duelo afianzado en la cima de la tabla anual, lo que de terminar así le garantizaría la clasificación directa al certamen continental. Enfrente, Sarmiento afronta el cierre del torneo con la urgencia de sumar para escapar definitivamente del descenso: necesita cuatro puntos de los 12 que restan para asegurarse la permanencia.

Aquel primer tiempo, disputado el 30 de agosto, había mostrado un partido parejo y con dominio alternado. Sin embargo, el panorama cambió: el local no podrá contar con tres titulares -Roncaglia, Contrera y Gastón González- y mantiene una duda sobre Carlos Villalba, que deben cuidarse por acumulación de amarillas.

Holan, por su parte, prepara dos modificaciones respecto del equipo que venció a Platense: Jorge Broun volvería al arco en lugar de Miño, y Gaspar Duarte regresaría al once inicial por Emanuel Coronel. Enzo Giménez se moverá sobre el sector derecho de la defensa.

Probables formaciones:

Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Suhr o Ardaiz, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales Bravo y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.