Por los cuartos de final de la Copa de la Liga, Rosario Central venció 7 a 6 en penales a Racing luego del empate a dos en el tiempo reglamentario. El Canalla lo ganaba 2-0 pero sobre el final, la Academia logró la igualdad.

De arranque, Racing tomó el control del partido pero no supo cómo doblegar la defensa de los de Miguel Ángel Russo. Central no pudo conectar a sus principales cartas de ataque y las individualidades no pesaban.

Sobre el final de la primera mitad, el VAR llamó a Fernando Rapallini para revisar una salida temeraria de Gabriel Arias que terminó impactando con el zaguero canalla Facundo Mallo. Finalmente, el árbitro cobró penal y Jaminton Campaz cambió por gol para irse al vestuario con la ventaja.

Los dirigidos por la dupla de Ezequiel Videla y Sebastián Grazzini fueron por el empate en el complemento pero fue el auriazul quien golpeó primero. Agustín Sández conectó una pelota dentro del área y decretó el 2-0 que encaminaba a los rosarinos a la siguiente fase.

Racing fue con todo a buscarlo hasta que a los 35 minutos del segundo tiempo, Roger Martínez se metió en el área y descontó la distancia en el marcador. Los de Avellaneda acorralaron a Central en los últimos compases del juego y, si bien los de Russo tuvieron ocasiones para liquidarlo, una llamada del VAR advirtió al juez de un penal que Juan Fernando Quintero concretó para empatar las acciones llevando la definición a penales.

Jorge Broun se convirtió en figura luego de los 90 reglamentarios. Desvió los remates de Aníbal Moreno y de Leonardo Sigali para meter al Canalla en la semifinal de la Copa de la Liga 2023.

La próxima semana, aparentemente en Córdoba, los de Arroyito lucharán con River por un pase a la final. Por el otro lado de la llave llegará el ganador del choque entre Platense y Godoy Cruz.

Síntesis

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Nazareno Colombo y Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Baltasar Rodríguez; Juan Fernando Quintero, Gabriel Hauche y Agustín Ojeda;. DT: Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla.

Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sandez; Agustín Toledo y Kevin Ortiz; Tomás O'Connor, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Luca Martínez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo.

Gol en el primer tiempo: 52min. Campaz -de penal- (RO).

Goles en el segundo tiempo: 15min. Sandez (RO); 35min. Martínez (RA) y 52min. Quintero -de penal- (RA).

Cambios en el segundo tiempo: 15min. Emiliano Vecchio por Nardoni (RO); 24min. Roger Martínez por Rodríguez (RA); 25min. Dannovi Quinones por Toledo (RO); 32min. Agustín Almendra por Colombo (RA), Maximiliano Romero por Rojas (RA); 39min. Octavio Bianchi por Dupuy (RO), Juan Cruz Komar por Martínez (RO) y 41min. Maximiliano Lovera por Malcorra (RO);

Amonestados: Sigali, Arias, Colombo y Roger Martínez (RA). O'Connor (RO).

Árbitro: Fernando Rapallini.Estadio: Padre Martearena (Salta)