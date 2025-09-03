Rosario Central retomó los trabajos en el predio de Arroyo Seco, con la mirada puesta en Boca. Tras la fecha FIFA, el Canalla recibirá al Xeneize el domingo 14. Agustín Sandez, Jaminton Campaz y Santiago López estarán ausentes durante toda la semana.

El lateral fue convocado por Paraguay para disputar la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. El seleccionado de Gustavo Alfaro recibirá Ecuador este jueves, buscando sellar su clasificación; mientras que finalizará cuando visite a Perú el próximo martes.

En tanto que el cafetero también fue citado por su seleccionado. El combinado de Néstor Lorenzo recibirá a Bolivia, donde también puede quedar confirmada su participación en la próxima cita mundialista; y cerrará el martes visitando a Venezuela.

El ex futbolista de Independiente, entrenará con la Selección Argentina Sub 20 en Ezeiza. El atacante tiene grandes posibilidades de quedar en la nómina de Diego Placente, que disputará el Mundial de la categoría.

Además, el cuerpo médico trabaja para recuperar a Federico Navarro y Agustín Módica. El volante y el delantero se recuperan de sus respectivas molestias musculares y apuntan a sumarse próximamente a la par de sus compañeros.