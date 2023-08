Central empata con Chaco For Ever por Copa Argentina. El Canalla se adueñó de la pelota y del partido, pero no encuentra espacios como para romper el empate en la primera parte.

El equipo de Miguel Ángel Russo

Formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz y Francesco Lo Celso o Agustín Toledo; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Juan Galetto, Gino Barbieri, Facundo Monteseirín, Yair Marín y Leandro Allende; Javier Iritier, Mateo Maccari, Emanuel Diaz y Nicolás Silva; y Matías Romero. DT: Marcelo Carrasco.