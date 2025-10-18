Rosario Central confirmó, este viernes por la tarde, que el arquero Jorge Broun tiene una sobrecarga en los isquiotibiales izquierdos y podrá jugar ante Platense en la fecha 13 del torneo Clausura 2025.

De esta forma, el DT canalla, Ariel Holan, se queda sin una pieza clave del equipo titular para recibir al Calamar, este domingo a las 18 horas.El reemplazante de “Fatura” será el rafaelino Axel Werner, quien no juega desde hace casi un año como titular. En tanto, en el banco de suplentes estará el arquero de la reserva, Damián Fernández.

Por lo tanto, el once del conjunto de Arroyito será: Axel Werner; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Angel Di María; Alejo Véliz.