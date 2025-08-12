Rosario Central podría volver a contar con sus futbolistas tras entrar en el tramo final de sus respectivas lesiones. De recibir el alta, podrían ocupar un lugar en el banco de relevos el sábado ante Deportivo Riestra.

Santiago López es un hecho que volverá a estar a disposición del cuerpo técnico. El juvenil se dobló el tobillo en el encuentro frente a Lanús.

Agustín Módica también podría recibir el alta en los próximos días. El delantero se desgarró en la previa del partido frente a Godoy Cruz.

El entrenador evaluará durante la semana la posibilidad de incluir a ambos en la lista de convocados. Además, Ariel Holan deberá decidir si el duelo ante el Malevo, previo al clásico ante Newell’s, lo afronta con lo mejor que tiene o si introduce cambios para preservar futbolistas.