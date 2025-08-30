Rosario Central visitará a Sarmiento de Junín este sábado por la tarde, en un partido correspondiente a la fecha 7 del torneo Clausura.

El encuentro comenzará a las 19:15 horas, será dirigido por Andrés Merlos (VAR: Gastón Monzón Brizuela) y transmitido por TNT Sports Premium.

Tras la victoria en el clásico rosarino, el DT canalla, Ariel Holán, solo realizaría un cambio en el once inicial: Facundo Mallo volvería a la titularidad en lugar de Juan Cruz Komar.

Por el otro lado, Sarmiento atraviesa una racha de ocho partidos sin conocer la victoria en su cancha y está comprometido con el descenso en la tabla anual y en la de promedios.

Probables formaciones

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Facundo Sández; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Franco Ibarra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holán.

Sarmiento: Acosta; Díaz, Insaurralde, Roncaglia, Vigo; González, Gómez, Villalba, Contrera; Ardaíz, Morales. DT: Facundo Sava.