Central pagó caro los errores del comienzo y perdió 2 a 1 con Boca

Rosario Central no pudo en su visita a la Bombonera y cayó con Boca por 2 a 1, por la tercera fecha de la Liga Profesional. Cristian Lema, de tiro libre, Brian Aguirre y Jaminton Campaz, sobre el cierre, anotaron los goles.

Luego de un arranque muy flojo del Canalla, donde recibió los goles antes de los primeros quince minutos, no pudo recuperarse en lo que quedaba de la primera parte. A pesar de ser superior en todo el complemento, el elenco rosarino chocó con una gran actuación de Sergio Romero, que mezclada con su propia ineficacia, evitaron que la historia termine igualada.

La primera fue a los 3 minutos, con un tiro libre que Cristian Lema ejecutó por encima de la barrera y se coló contra el palo derecho de Jorge Broun, para abrir tempranamente el marcador.

A los 14, Cristian Medina remató dentro del área, dio en el palo y en el rebote Brian Aguirre remató fuerte para poner el segundo de la noche.

A los 25, Luis Advíncula tiró con pierna derecha y Fatura se quedó con el remate. Un minuto después, luego de un desborde por la derecha, Enzo Copetti no pudo vencer de taco a Sergio Romero.

A pesar de los intentos Canallas de ir en búsqueda del descuento, no logró llevar más riesgo contra el arco Xeineze. El primer tiempo se fue con ventaja para el dueño de casa.

En el arranque de la etapa final, luego de un desborde por la izquierda, otra vez Copetti lo tuvo frente al arquero local y Chiquito volvió a ahogarle el grito al delantero de Central.

A los 3’, intentó Campaz de zurda desde la izquierda y Romero la mandó al tiro de esquina. 2 minutos más tarde, Jonatan Gómez probó desde afuera del área y el balón se fue encima del travesaño.

A los 11, Copetti se metió dentro del área, remató con pierna derecha y el palo le negó la posibilidad del descuento.

A los 28’, llegó el dueño de casa con un tiro débil de Kevin Zenón, bien controlado por el arquero Canalla.

Un minuto más tarde y luego de otro desborde por la izquierda, el ex delantero de Racing no pudo puntearla ante la salida de Romero. Luego de esa jugada, y tras intentar continuar, el ex arquero de la Selección Argentina tuvo que dejar el terreno de juego por una molestia.

A los 47’, Jaminton Campaz aprovechó un tiro libre en la puerta del área para poner el balón contra el palo derecho de Leandro Brey y colocar el merecido descuento en el marcador.

Sobre el cierre, Copetti la bajó de cabeza en el área y Marco Ruben llegó a tocarla pero el arquero Xeneize evitó el empate, en la última del partido.

Solo quedó tiempo para el reclamo Canalla por un pisotón de Advíncula dentro del área sobre el Copetti, que el juez no advirtió, ni recibió el llamado del VAR. Luego de la reanudación del juego, el colegiado decretó el final y la derrota del elenco rosarino.

El conjunto de Matías Lequi quedó con 18 puntos en la tabla. Pensando en las copas del año que viene, se mantiene a 7 unidades de Huracán, que debe su partido. Se viene el párate por la fecha FIFA.

Síntesis

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Cristian Lema, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Kevin Zenon, Brian Aguirre y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Miguel Barbieri, Juan Giménez, Agustín Sandez; Mauricio Martínez, Franco Ibarra; Jonatan Gómez, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz y Enzo Copetti. DT: Matías Lequi.

Goles: 3’ PT Cristian Lema (B), 14’ Brian Aguirre (B), 47’ ST Jaminton Campaz (RC).

Cambios: 16’ ST Lautaro Giaccone por Jonatan Gómez (RC); 21’ ST Gary Medel por Marcos Rojo (B); 23’ ST Marco Ruben por Ignacio Malcorra, Augusto Solari por Mauricio Martínez (RC); 32’ ST Agustín Martegani por Kevin Zenón, Ignacio Miramón por Brian Aguirre (B); 34’ ST Leandro Brey por Sergio Romero (B) y 38’ ST Maximiliano Lovera por Emanuel Coronel.

Árbitro: Jorge Baliño

Estadio: Alberto J. Armando.