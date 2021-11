Central perdió ante Defensa y Justicia por 3 a 0 en Florencia Varela en un partido en el que nunca se supo acomodar, y lo perdió, una vez más, por errores en la defensa. El Canalla quedó mal parado en tres contraataques, y el Halcón no perdonó.

Los rosarinos comenzaron de la peor manera la primera parte: errando una clarísima, y en la contra, sufriendo el primer gol del partido.

A los 4 minutos de juego, Central armó una gran jugada colectiva, y Marco Ruben quedó pie a mano con el arquero del local, pero el de Defensa ganó el duelo, y en el contraataque, los de Beccacece no fallaron y pusieron el 1 a 0.

Cinco minutos después, cuando Central se intentaba recuperar del cachetazo, Defensa volvió a golpear, y en otra contra, después de varios rebotes, y de un mal rechazo de Ferreyra, amplió el marcador mediante un cabezazo de Merentiel.

A pesar de ir abajo en el marcador, el Canalla nunca fue superado por el local. La diferencia es que uno aprovechó las que tuvo, y el otro no fue fino. A los 30, Ruben erró otro mano a mano, más claro que el primero.

El segundo partido comenzó planchado, con Central intentando entrar para descontar, pero Defensa, bien parado y con un equipo muy compacto, no le permitió al visitante ingresar en ningún momento.

El local, tercero en el torneo, no volvió a cometer los errores de la primera etapa, y los del Kily nunca pudieron lastimar en ataque.

A los 60, en otra contra en la que Central quedó mal parado nuevamente, Bou aprovechó para poner el 3 a 0 y liquidar el partido.

Los dirigidos por Kily González no supieron reaccionar y el encuentro murió en ese tanto del ex Boca. Broun no tuvo la mejor respuesta en el segundo gol, pero fue claro culpable, de que su equipo no reciba más goles con el pasar de los minutos.

Central, que con el torneo casi finalizando sigue mostrando muchos inconvenientes jugando fuera de casa, volverá al Gigante después de la fecha de Eliminatorias, ante Atlético Tucumán.