Central no jugó bien y empató con Atlético Tucumán como visitante

Rosario Central no se pudo reencontrar con la victoria y empató sin goles con Atlético Tucumán, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El Canalla aún no perdió en lo que va del torneo.

El primer tiempo no fue bien jugado por el elenco rosarino y el equipo local dispuso de situaciones para abrir la cuenta. En el complemento se vio lo mejor de la visita, logrando tener algunas situaciones claras de gol, aunque erró en la definición.

La primera situación clara derivó en polémica. Leandro Díaz, tras una serie de rebotes, convirtió el tanto. Sin embargo, el juez Fernando Echenique consideró falta del delantero y anuló el tanto.

El Decano tuvo dos seguidas tras un tiro de esquina. Primero Facundo Mallo saca sobre la línea el disparo de Clever Ferreira, tras ello, MIguel Brizuela impactó de cabeza y la pelota se fue desviada.

A los 25 llegó el aviso Auriazul. Carlos Quintana ganó de cabeza y el balón se fue cerca del arco de Matías Mansilla.

A los 31 respondió el dueño de casa. Diaz aprovechó el mal cálculo del defensor uruguayo y remató desde afuera del cuadro mayor, exigiendo la buena respuesta defensor Fatura.

Sobre el cierre del primer capítulo, otra lo tuvo el Decano. El arquero Canalla falló en la salida y Clever Ferreira cabeceó desviado.

A los 14 del complemento lo tuvo Alejo Veliz. El goleador recibió en la puerta del área y sacó el remate, que se fue cerca del travesaño.

Tres minutos ambos equipos tuvieron una situación cada uno. Primero, el nueve tucumano estuvo cara a cara con el tanto pero elevó el tiro; luego Jaminton Campaz sacó el disparó que se fue al lado del palo.

A los 36 el dueño de casa tuvo otra clara. Nicolás Laméndola remató dentro del cuadro mayor y Broun, junto al palo, se quedó con el balón.

Con la igualdad, el equipo de Ariel Holan llegó a los 6 puntos en la tabla. Lo próximo será ante Deportivo Riestra, el sábado a las 18:30 en el Gigante, en lo que será el duelo previo al clásico.

Síntesis

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela, Ignacio Galván; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Leandro Díaz y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Tomás O’Connor, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Alejo Veliz y Jaminton Campaz. DT: Ariel Holan.

Goles: No hubo.

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Monumental José Fierro.