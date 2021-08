Rosario Central perdió 2 a 0 ante Aldosivi de Mar del Plata, por la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El canalla presenta un equipo mixto, ya que guarda jugadores para los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se juega en el Gigante de Arroyito, es arbitrado por Fernando Echenique y televisado por la Televisión Pública.

Ninguno de los dos equipos mostró su mejor nivel durante la primera parte. El Canalla tuvo más la pelota pero nunca pudo lastimar en los últimos metros, y sufrió la lesión de Gamba, que salió a los 30 minutos.

La más clara, hasta el gol, la tuvo Marinelli, después de una buena jugada colectiva, quedó mano a mano y definió ajustado, pero a puro reflejos, Devecchi la sacó al córner.

Cuando terminaba la primera parte, y el empate era más que justo, Aldosivi encontró un hueco en la defensa canalla y Lodico terminó definiendo con el arco vacío, para romper el cero.

Central no logró cambiar la cara del primer tiempo, y a pesar de haber tenido más la pelota en los últimos metros, al Canalla no le alcanzó con el buen nivel de Vecchio, que no puede solo.

Cuando los del Kily se acercaban al empate, Echenique se hizo protagonista no cobrándole un penal clarísimo a Central, que hubiese tenido la chance de empatar a falta de 15.

Después de la jugada polémica, Central se desordenó, y llegó Lodico para, con un golazo, liquidar el partido.

El Canalla no tuvo reacción ante el segundo del Tiburón, y no pudo levantar cabeza hasta el final, donde a falta de 30 segundos, desde una pelota parada, el "Gato" Ávila puso el 2 - 1, pero no hubo tiempo para más.

A pesar de que el arbitraje de Echenique le jugó muy en contra al Canalla, los de González nunca le encontraron la vuelta al partido, y tampoco llegaron a lastimar como para merecer el empate.