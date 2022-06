La cartas se reparten de nuevo en la Liga Profesional de Fútbol y Rosario Central necesita hacer una nueva partida. Borrón y cuenta nueva para el canalla que recibirá este lunes desde las 19 horas a Lanús en el Gigante de Arroyito, por la primera fecha de la nueva liga , con Pablo Dóvalo a cargo del arbitraje y transmisión de la Televisión Pública.

El conjunto canalla, que terminó último en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional junto con Central Córdoba de Santiago del Estero, no contará con el enganche Emiliano Vecchio -quien no era tenido en cuenta por el DT Leandro Somoza y se incorporó a Racing- ni con el goleador Marco Ruben, quien se retiró del fútbol. Central está inmerso en un momento dirigencial complejo. De hecho, no llegaron aún refuerzos.

Enfrente se parará el exigente Lanús, que salió antepenúltimo en el torneo anterior y que, en su último partido, empató 3-3 como visitante de Central Córdoba de Santiago del Estero.

Posibles formaciones

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Cruz Komar y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Claudio Yacob, Marcelo Benítez y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Alejo Veliz. DT: Leandro Somoza.

Lanús: Lautaro Morales; Samuel Careaga, Yonathan Cabral, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Claudio Spinelli, Maximiliano González, Braian Aguirre e Ignacio Malcorra; Lautaro Acosta y Lucas Varaldo. DT: Jorge Almirón.