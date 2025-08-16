Central lo ganaba pero se lo volvieron a empatar sobre el final

Rosario Central no pudo sumar su primera victoria como local y empató 1 a 1 con Deportivo Riestra, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Alejo Veliz, en la primera parte, y Jonathan Herrera de penal, a pocos minutos del cierre del cotejo, anotaron los goles de la noche. Juan Giménez debió dejar la cancha y se retiró llorando.

El trámite de la primera mitad le favoreció al dueño de casa, que hasta logró romper el cero del marcador. En el complemento y con las variantes en cancha, la visita se adueñó del balón, y se aprovechó que el Canalla no logró liquidar el partido, para llegar a la igualdad desde el punto del penal.

La primera emoción llegó a los 8 minutos de comenzado. Ignacio Malcorra colocó un centro que encontró bien parado a Alejo Veliz quien cabeceó para poner el balón lejos del alcance de Ignacio Arce, y establecer el 1 a 0.

A los 36, volvió a llegar el local. Ángel Di María enganchó hacia el medio y remató de zurda exigiendo una buena buena respuesta del arquero visitante.

Ya en el complemento volvió a tenerlo el Canalla. Veliz se metió con balón dominado al área y tras rematar, nuevamente el portero del Malevo evitó otra caída de su arco.

A los 22 otra vez lo tuvo el nueve. El delantero remató a quemarropa en el cuadro mayor y Arce volvió a ahogarle lo que hubiese sido el segundo grito de la noche.

A los 42 minutos Gabriel Obredor se metió en el área y fue derribado por Juan Elordi, por lo que Yael Falcón Pérez sancionó la pena máxima. Jonathan Herrera cambió penal por gol para dejar las cosas nuevamente igualadas.

Con este empate, el elenco de Ariel Holan sigue invicto, llegando a los 7 puntos en la tabla; pero continúa sin sumar de a 3 en el Gigante. Lo próximo será el clásico ante Newell’s, el sábado a las 17:30.

Síntesis

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Giménez, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Facundo Miño, Juan Randazzo; Nicolás Sansotre, Pedro Ramírez, Jonatan Goitia, Mateo Ramírez, Milton Celiz; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Goles: 8’ PT Alejo Veliz (RC) y 43’ ST Jonathan Herrera (R).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Gigante de Arroyito.