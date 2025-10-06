Central lo dio vuelta y venció a River como local

Rosario Central logró su segundo triunfo al hilo tras vencer a River por 2 a 1. Miguel Borja puso en ventaja al Millonario, mientras que Franco Ibarra e Ignacio Malcorra le dieron el triunfo al elenco Auriazul.

La visita logró ponerse rápidamente en ventaja. A los 10 y tras una gran jugada colectiva, Miguel Borja quedó mano a mano con Jorge Broun y definió al palo izquierdo para poner el 1 a 0.

A los 21 llegó la igualdad. Tras un balón detenido, el rebote le quedó a Franco Ibarra que remató fuerte y venció la resistencia de Franco Armani para establecer el 1 a 1.

Antes del final del primer tiempo, la visita se quedó con un futbolista menos. Juan Portillo recibió la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado por Yael Falcón Pérez.

En el minuto, el duelo de casa logró dar vuelta la historia. Ignacio Malcorra capturó un rebote en la medialuna y disparó de zurda para marcar un golazo y poner el 2 a 1.

Con la victoria, el equipo de Ariel Holan llegó a los 18 puntos en su zona. En la tabla anual alcanzó las 53 unidades y lidera la misma. Lo próximo será frente a Vélez, el sábado por la noche en el José Amalfitani.

Síntesis

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Komar, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

River: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Golees: 10’ PT Miguel Borja (R); 21’ ST Franco Ibarra (RC) y 14’ ST Ignacio Malcorra (RC).

Expulsado: 39’ PT Juan Portillo (R).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Gigante de Arroyito.