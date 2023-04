Palo Oliver: "En la UCR ganó la cultura política conservadora y neoliberal"

El living de Santa Fe Plus brindó sus comodidades a un diputado provincial que ya no las tiene tanto en la sede del radicalismo local, del que podría desafiliarse. También lejos del peronismo, dice trabajar activamente por una tercera opción de centro-izquierda que no llevará candidato a gobernador. "La reforma policial es la gran deuda de la Legislatura provincial", señala sobre su rol profesional. También plantea críticas al sistema judicial santafesino y repasa dudas y certezas sobre la causa Vicentin.