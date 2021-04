Rosario Central fue mejor que Aldosivi y le ganó 1 a 0 en Mar del Plata, consiguiendo así el primer gol y la primera victoria fuera del Gigante de Arroyito en el torneo. El Canalla jugó un partido en el que fue de mayor a menor, de manera muy notoria, y consiguió abrir el marcador justo en el momento en el que el Tiburón era un poco mejor.

El equipo dirigido por el "Kily" González salió con todo al partido, y no tardó ni un minuto en tener la primera clara. A los 20 segundos, después de un rebote en la medialuna del área, Marco Ruben quedó pie a mano con Pocrnjic, pero el delantero definió defectuoso y la pelota se fue cerca del palo.

Seis minutos después, en un pase atrás, Broun paró mal la pelota, y en el rebote le quedó a Andrada, pero el arquero fue rápido para reponerse de su error y le ganó el mano a mano al goleador del torneo.

El equipo rosarino tuvo una mitad de primer tiempo muy buena, en la que dominó el encuentro, y con una formación un tanto extraña, con Vecchio de volante central, se hizo dueño de la pelota, entrando por los costados y por el medio, pero no fue efectivo en los últimos metros.

Poco a poco el nivel del Canalla fue bajando, y el partido se tornó parejo y disputado en la mitad de la cancha. El Tiburón, por su lado, no creo ocaciones claras, salvo la del principio, tras el error de Broun.

El segundo tiempo no fue un espejo del primero, ni mucho menos. Central no recuperó el nivel de la primera mitad, y a pesar de ser un poco mejor que Aldosivi, no llegó a dominar el partido y pecó de falta de creatividad en los últimos metros.

El Canalla intentó entrar por los costados con sus laterales, pero los centros terminaron en nada. Así como los intentos de triangulaciones para ingresar por el medio, que no llegaron nunca a buen puerto.

Central sintió la falta de Emiliano Vecchio de tres cuartos de cancha en adelante. El 10 jugó de volante retrasado para brindar mayor salida, y tuvo una buena actuación, pero el Canalla no encontró en ninguno de sus delanteros el desequilibrio que genera Vecchio cuando juega más adelante.

Cuando la historia llegaba a su fin, a 4 minutos del final, y en un tramo en el que Aldosivi se mostraba más cómodo que el equipo rosarino, llegó la apertura del marcador. Después de una jugada en el área canalla que termina pegando en la mano de Nicolás Ferreyra, pero que parece totalmente casual, parte una contra en la que recibe Vecchio en mitad de cancha, y con un toque sutil pone a correr a Zabala mano a mano con un defensor rival. La "Bomba" amagó, se metió para adentro, y sacó un derechazo al primer palo en el que, parece, Pocrnjic podría haber hecho algo más.

Los minutos finales fueron cerrados, y el Tiburón podría haber empatado si no fuera por el arquero canalla, que se mostró muy firme en dos ocaciones que hubiesen cambiado el rumbo del partido.

El conjunto rosarino deberá festejar esta noche su merecida victoria, ya que este sábado viajará a Buenos Aires para concentrar, y el lunes se trasladará a Paraguay para el martes realizar su debut en la Copa Sudamericana, ante 12 de Octubre.