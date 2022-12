La salida de Mateo Tanlongo de Rosario Central no ha sido en buenos términos y eso no es noticia. Desde que se sabe que el volante se irá de Rosario, la relación entre jugador y club se ha roto por completo, ya que la institución rosarina cree que el juvenil no ha sido leal, mientras que del otro lado sostienen que Central no se manejó de la mejor manera.

En las últimas semanas, el Presidente de los de Arroyito ha salido a dar su opinión, pero la familia del futbolista ha respondido de manera automática.

Este miércoles la novela tuvo otro capítulo, y es que la institución le había pedido al futbolista que se presente a entrenar el 5 de diciembre, teniendo en cuenta que a pesar de que se vaya, su contrato finaliza el último día del mismo mes, pero Tanlongo no apareció, como era de esperarse, y Central no se quedó con los brazos cruzados.

El periodista Enrique Genovar filtró este miércoles por la mañana la carta de documento que el club rosarino le envió al jugador por no haberse presentado, y la página InfoCanaya, partidaria de los de Arroyito, contó que es el paso previo a iniciar acciones legales más severas.