Central jugó un buen partido y goleó a Gimnasia en La Plata

Rosario Central volvió a la victoria al derrotar a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 0, por la décima fecha del Torneo Clausura. Alejo Veliz, Enzo Giménez y Ángel Di María anotaron para el Canalla. Carlos Quintana debió ser reemplazado en el inicio del encuentro y preocupa una posible lesión.

El trámite de la primera etapa fue totalmente favorable al equipo rosarino, donde pudo abrir tempranamente el marcador. En el complemento, el local se adelantó a pesar de jugar con un futbolista menos, pero la visita logró liquidar el encuentro sobre el final.

A los 2 minutos se abrió el marcador. Enzo Copetti colocó el centro por bajo al primer palo, donde apareció Alejo Veliz para poner el 1 a 0.

A los 20, el Canalla se perdió el segundo. Primero, Alejo Veliz no pudo definir ante la buena salida del arquero local, Nelson Insfrán, quien le quitó el balón de los pies a Jaminton Campaz cuando estaba por pegarle. En el rebote, Ángel Di María remató desde afuera del área y Gastón Suso rechazó con la cabeza muy cerca de la línea de gol.

A los 26, Fideo probó desde afuera nuevamente. El campeón del mundo tiró desde la medialuna y, desvío previo, el portero se quedó con el disparo.

La última del primer tiempo fue para el equipo Auriazul. Jaminton Campaz capturó el rebote de un tiro de esquina y remató desde afuera del cuadro mayor pero encontró una gran respuesta de Insfrán.

A los 17 del segundo tiempo, el elenco dueño de casa se quedó con uno menos. Fabricio Corbalán vio la segunda tarjeta amarilla por un dura infracción sobre el colombiano Campaz, y se debió irse expulsado.

A los 21, el Lobo llegó a la igualdad pero el árbitro, Fernando Echenique, cobró infracción en ataque. Jeremías Merlo cabeceó al gol pero el juez sancionó que el delantero empujó a Emanuel Coronel, por lo que invalidó la acción.

A los 28, lo tuvo Juan Cruz Komar. El zaguero cabeceó luego de un tiro libre y el balón fue al techo del arco.

A los 32, se lo perdió Ignacio Malcorra. Nacho remató de frente en la puerta del área, y el portero con el pie volvió a salvar a su equipo.

A los 37, llegó el o segundo. Enzo Giménez, quien había ingresado apenas unos segundos antes, ganó de cabeza en el primer palo para el 2 a 0.

A los 40, Ángel Di María se anotó en el marcador. Fideo hizo gran jugada individual que concluyó definiendo dentro del área para establecer la goleada.

A los 42, llegó el cuarto pero Alejó Véliz estaba en posición adelantada. El goleador definió debajo del arco pero a instancias del VAR, el tanto no fue convalidado.

Con esta victoria, el equipo de Ariel Holan llegó a los 15 puntos en el certamen. Además, se subió a la cima de la tabla anual con 50 unidades. Lo próximo será frente a River en el Gigante de Arroyito.

Síntesis

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Facundo Di Biasi, Nicolás Garayalde, Norberto Briasco; Marcelo Torres y Manuel Panaro. DT: Alejandro Orfila.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Enzo Copetti, Ángel Di María, Jaminton Campaz y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Goles: 2’ PT Alejo Veliz (RC); 37’ ST Enzo Giménez (RC); 40’ ST Ángel Di María (RC).

Expulsados: 16’ ST Fabricio Corbalán (G).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Juan Carmelo Cerillo.