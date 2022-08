Los dirigentes de Rosario Central evaluaron la oferta del Club Brighton de Inglaterra de 12 millones de dólares por el pase del enganche Facundo Buonanotte, según informó Roberto San Juan, pero la consideraron insuficiente por lo que "la joya" se queda en el cluy canaya.

Este martes se realizó una conferencia de prensa en la que Carloni dio las razones por las cuales decidió frenar el pase del jugador. "En un momento pensé en llegar adelante la negociación pero no iba a poder mirarme al espejo, porque quedan 2 meses para el final de este mandato", explicó el presidente de Rosario Central.

Y en este mismo sentido aseguró que el destino de su gestió está atado a lo que suceda en este último tiempo. "Se me debe juzgar por estos 2 últimos meses de gestión, con el proceso de Tevez y los juveniles", afirmó.

La posible venta desató un sin fin de repercusiones entre los simpatizantes del club. Varias agrupaciones opositoras a la gestión actual, como Origen Canalla, Espacio Canalla, Raza Canalla y 1889 se reunieron en forma virtual con los dirigentes de Central para evaluar la conveniencia o no de vender el pase de Buonanotte.

El DT del equipo, Carlos Tevez, se refirió al caso después del partido del sábado pasado ante San Lorenzo: "Yo a Facu siempre le hablo, trato de aconsejarlo para bien, tratando de que él crezca de la mejor manera y eso es lo que se está viendo, eso a mí me hace feliz".

"Es decisión de la institución y después de Facu. Le puedo decir que lo quiero para el año que viene, pero si el club necesita vender yo no me puedo oponer a eso. Obvio que me enoja, pero no me puedo oponer a eso", asumió.

Finalmente la institución definió que no era el momento.