Rosario Central está a las puertas de un partido que puede empezar a marcar su camino en la tabla anual. Ariel Holan está obligado a introducir una variante pensando en el duelo frente a River.

Carlos Quintana será baja ante el Millonario. El zaguero sufrió una luxofractura cerrada de tobillo izquierdo, informó la institución auriazul. El Pelado se perderá lo que resta del año y posiblemente alguna parte del 2026 también.

El apuntado para reemplazarlo es Facundo Mallo. El oriental, quien ingresó en el duelo ante el Lobo, perdió la titularidad ante una seguidilla de molestias y lesiones, y el gran rendimiento de Juan Cruz Komar.

El resto de los nombres podrían ser los mismos que llegan de golear al Tripero. Ariel Holan aguardará para saber si finalmente podrá contar con Gaspar Duarte y Santiago López. Ambos juveniles formaron parte de la delegación pero quedaron marginados del banco de suplentes el último sábado.