Rosario Central ya piensa en el partido del sábado frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. El cuerpo técnico aguarda para saber si podrá contar o no con un pieza clave de recambio en el ataque.

Agustín Módica, que no estuvo a disposición ante Talleres, apunta a poder llegar ante el Lobo. El delantero viene padeciendo sendas fatigas musculares producto de la larga inactividad, producida por la rotura de ligamentos cruzados sufrida en 2023.

El Tano iba a ser convocado contra la T, sin embargo, un nuevo contratiempo físico le impidió estar el último domingo en Arroyito. La ideal del Profesor es esperarlo pero no arriesgarlo pensando que luego del choque en la ciudad de las diagonales se vendrá River, en lo que puede ser una “final anticipada” por la lucha en la tabla anual. En lo que va del certamen, el juvenil solo pudo disputar un puñado de minutos en el clásico frente a Newell’s.

Pensando en el equipo, Ariel Holan tiene a todos los que fueron titulares a disposición, por si quisiese repetir el once. Cómo es de costumbre, el jueves realizaría la práctica de fútbol donde podría empezar a dar pistas acerca de los nombres y el esquema para medirse ante el Tripero, con el arbitraje de Fernando Echenique.