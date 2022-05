Rosario Central, último con 11 puntos, vivirá este sábado una jornada especial cuando despida a su máximo goleador histórico, Marco Ruben, en un partido contra los suplentes de Estudiantes de La Plata, por la 14ta. y última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro, que el local está obligado a ganar para no terminar último en la Zona B, se jugará desde las 19:00 con arbitraje de Pablo Giménez y transmisión de TNT Sports.

"Quiero que este sábado sea muy especial y que la gente me vea en la cancha como en mi mejor momento. No me gusta eso de salir (para recibir el reconocimiento). Me gustaría jugar todo el partido y hacer lo posible para que al equipo le vaya bien y gane", dijo en la conferencia de prensa previa a su último juego como profesional.

Ruben, de 35 años, debutó el 26 de agosto de 2004 en un empate 0-0 ante Quilmes en el estadio Centenario, de la mano de una gloria del club como Ángel Tulio Zof. En sus tres etapas en el club de Arroyito, conquistó con 104 goles y superó a Waldino Aguirre (98) como máximo anotador histórico.

En medio de las emociones por la partida de un ídolo, Central buscará volver a ganar en el Gigante de Arroyito, donde goleó 3-0 a Independiente hace 14 días, y esperará que el "Rojo", que tiene 13 unidades, no sume puntos contra Huracán con el humilde objetivo de no salir último.

El conjunto "canalla", que viene de perder 2-1 como visitante de Huracán, contará con la vuelta de Ruben en lugar del juvenil Alejo Véliz y del marcador lateral derecho Damián Martínez en reemplazo del zaguero correntino Julián Velázquez.

En tanto, el director técnico de Estudiantes, Ricardo Zielinski, pondrá un equipo suplente con el objetivo de darles descanso a los titulares, tras clasificarse a cuartos de final de la Copa LPF como primero en la Zona B y también a los octavos de la Libertadores.

Así, Central buscará ganar para no salir último y despedir de la mejor manera a Ruben, quien además buscará batir el récord de máximo artillero "canalla" en el Gigante de Arroyito, que logrará con marcar un tanto para superar al "Patón" Bauza.



Posibles formaciones



Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Facundo Almada, Juan Komar y Lautaro Blanco; Mateo Tanlongo, Claudio Yacob, Marcelo Benítez y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Leandro Somoza.



Estudiantes (La Plata): Jerónimo Pourtau o Juan Pablo Zozaya; Emanuel Beltrán, Santiago Núñez, Bruno Valdez y Nicolás Fernández; Hernán Toledo, Bautista Kociubinski, Nelson Deossa y Carlo Lattanzio; Franco Zapiola y Alan Marinelli. DT: Ricardo Zielinski.