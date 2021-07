Rosario Central recibirá este domingo a Vélez Sarsfield a las 15.45 en el Gigante de Arroyito, por la segunda fecha del Torneo de la Liga Profesional, con el objetivo compartido de lograr su primera victoria.



El encuentro será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por las señales de cable Fox Sports Premium y TNT Sports.



Central, que viene de vencer a Deportivo Táchira de Venezuela como local, de avanzar a los cuartos de final y fe erigirse en el único equipo argentino que permanece en la Copa Sudamericana, perdió en la primera fecha del torneo local 2-1 como visitante de Godoy Cruz, en Mendoza, con un equipo alternativo.



Vélez, en cambio, perdió 3-1 como visitante de Barcelona en Ecuador y quedó eliminado de la Copa Libertadores, y antes había empatado sin goles como local de Racing por el certamen doméstico.



El director técnico "canalla", Cristian González, no contará mañana con el arquero Jorge Broun ni con el delantero Marco Ruben -afectados por cuadros de coronavirus ni con el atacante Lucas Gamba, quien sufrió una lesión muscular, y tampoco estará el suspendido volante Rodrigo Villagra, expulsado contra Godoy Cruz.



El "Kily" González dispondrá en cambio del resto del plantel. entre quienes se destaca el delantero Milton Caraglio, quien debutó y convirtió el gol de Central contra Godoy Cruz, en Mendoza, y es el único refuerzo con el que cuenta por ahora, dado que el volante Leandro Desábato está desgarrado y el defensor paraguayo Ricardo Garay recién llegó el domingo al país y permanece aislado.



Por su parte, el director técnico velezano, Mauricio Pellegrino. contará mañana a priori con el ex marcador lateral derecho de Boca, Leonardo Jara, quien se incorporó ayer como refuerzo.



Central hace cinco partidos que no le gana a Vélez, con cuatro victorias velezanas y un empate.



Probables formaciones



Rosario Central: Juan Pablo Romero; Damián Martínez, Facundo Almada, Nicolás Ferreyra o Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Fernando Torrent, Rafael Sangiovanni, Emiliano Veccho o Francesco Lo Celso y Luciano Ferreyra; Ignacio Russo o Luca Martínez Dupuy y Milton Caraglio. DT: Cristian González.



Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Miguel Brizuela, Matías de los Santos y Lautaro Gianetti; Federico Mancuello, Santiago Cáseres, Agustín Bouzat y Lucas Janson; Ricardo Centurión o Lucas Orellano y Juan Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.



Arbitro: Fernando Rapallini.



Cancha: Gigante de Arroyito, de Rosario Central.



Hora de inicio: 15.45.



TV: Fox Sports Premiium y TNT Sports.