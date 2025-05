De cara al partido de este sábado ante Estudiantes por los octavos de final del Torneo Apertura, Central emitió un comunicado alertando sobre intentos de reventa de entradas por canales no oficiales. En este marco, recordaron que la única vía válida para conseguirlas es la plataforma Deportick.

Desde la institución alertaron sobre publicaciones en redes sociales y sitios web que ofrecen tickets de forma irregular y señalaron que estas prácticas ya fueron denunciadas ante la Justicia penal para que se investigue si se incurre en un delito.

“No permitamos engaños ni perjuicios”, expresaron desde el club, y aclararon que no se permitirá el ingreso al estadio a quienes no tengan su entrada cargada oficialmente en el carnet de socio o en el DNI, en caso de tratarse de no socios.

Con respecto al cronograma de venta de localidades, este martes tuvo lugar el expendio exclusivo para abonados de popular y platea. Desde este miércoles se habilita para socios en tanto que el viernes habrá venta para no socios que hayan comprado plateas en partidos anteriores del semestre (sujeta a disponibilidad).

El Canalla recibirá este sábado a las 16.30 a Estudiantes en el Gigante por los octavos de final del Torneo Apertura 2025, con Andrés Merlos como árbitro principal y José Carreras en el VAR. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y, en caso de empate en los 90 minutos, se definirá por penales.