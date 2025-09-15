Rosario Central recibió este lunes sobre la lesión de Alejo Veliz. El delantero tuvo una mala caída en el partido frente a Boca. Además, Ayrton Costa, defensor Xeneize, terminó cayendo sobre del hombro del goleador.

“Alejo Veliz: Lesión acromioclavicular del hombro derecho grado 2”, comunicaron las redes oficiales del club. Si bien no se especifican tiempos de recuperación, esto podría provocar que el nueve esté más de dos semanas inactivo.

Si bien el plantel aún no retornó a los trabajos, es un hecho que Veliz se perderá, como mínimo, el duelo frente a Talleres. En ese contexto, el cuerpo técnico esperará poder contar con la vuelta de Agustín Módica, para que sea alternativa junto a Enzo Copetti.