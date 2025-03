Con el objetivo de trepar a lo más alto de su zona -al menos momentáneamente-, Central recibe este sábado a Gimnasia de La Plata. El encuentro por la fecha 10 del torneo se disputará en el estadio Gigante de Arroyito a partir de las 18.30, será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por ESPN Premium.

El Canalla atraviesa un buen presente pese a haber empatado sin goles contra Talleres en su última presentación. En tanto, el entrenador Ariel Holan repetiría los mismos titulares y no arriesgaría a Facundo Mallo, quien sufrió un desgarro en el clásico y ya estaría disponible para regresar.

Central se ubica en el 2º lugar con 18 unidades y en caso de ganar trepará a la cima a la espera de que Independiente no gane su partido y/o River no sume de a tres y lo supere en diferencia de gol.

El Lobo, por su parte, no arrancó el semestre de la manera deseada y hace dos partidos que no gana: cayó 1-0 contra Unión en Santa Fe y en su última presentación igualó 1-1 con Deportivo Riestra. Así las cosas, se ubica sexto con 11 puntos. El DT interino, Diego Flores, repetiría el mismo once que empató ante El Malevo.

Posibles formaciones:

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel o Enzo Giménez, Juan Giménez, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Lautaro Giaccone o Gaspar Duarte, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Leonardo Morales, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Facundo Di Biasi, Nicolás Garayalde; Alejandro Piedrahita, Lucas Castro, Alan Sosa; Rodrigo Castillo.