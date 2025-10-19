Rosario Central volvió a sumar de a tres al derrotar como local a Platense, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. Alejo Veliz anotó el único gol de la jornada.

La primera fue para la visita. A los 12 minutos, Leonel Picco remató desde afuera del área y el balón se fue cerca del segundo palo de Axel Werner.

A los 27, respondió el dueño de casa. Jaminton Campaz entró al área y tiró el buscapié que cruzó toda el área chica sin encontrar receptor.

En el segundo tiempo se rompió el cero. El colombiano colocó un centro pasado, Enzo Giménez bajó la pelota y Alejo Veliz conectó de cabeza para vencer a Federico Losas y poner el 1 a 0

A pesar de los intentos, la visita no logró llegar con peligro hacia el arco Auriazul. El local no pudo definirlo y se quedó con las victoria.

Con este triunfo, el equipo de Ariel Holan llegó a los 24 puntos en su zona. En la tabla anual, lidera con 59 unidades. Lo próximo serán los 45 minutos pendientes ante Sarmiento.