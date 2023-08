Rosario Central tiene todo acordado para que el volante guaraní, Marcelo Acosta, se convierta en el quinto refuerzo de la temporada, pero el Guaireña FC de Paraguay, club que tiene el pase del jugador, se empacó y no responde los llamados de los dirigentes canallas.

"Tengo acuerdo con Rosario Central, pero el presidente no me quiere dejar ir. Incluso aumentaron la oferta y el club ya no respondió. No me quieren nomás dejar ir. Es una oportunidad importante para mí y mi familia", indicó el mediocampista de 22 años, en diálogo con AM 730 de Paraguay.

"Esta situación me tiene muy bajoneado. Yo gano poco en el club y este tipo de oportunidades no se presentan siempre", agregó el futbolista.

Acosta, que tuvo paso fugaz por el Salamanca de España (Grupo VIII de la Tercera Federación), disputó 26 partidos en el año y marcó dos goles.