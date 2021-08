Rosario Central perdió 4 a 3 ante Bragantino en el Gigante, y complica su clasificación a Semis. El Canalla puso todas las fichas en la Copa Sudamericana y deberá dar vuelta el resultado, ya que en el torneo local solo ganó uno de cinco.

Central arrancó el primer tiempo a los veinte minutos, pero en los veinte que regaló, le metieron dos goles, que pudieron ser cuatro. El equipo del Kily salió dormido y los brasileños no perdonaron.

A los 20, Central ya perdía 2 a 0, con un golazo de Bruno Praxedes, y otro de penal de Artur Victor Guimarães. Recién ahí los de Rosario reaccionaron, y a los tres minutos ya habían descontado, con gol de Marco Ruben, que mojó por primera vez con el Canalla en Sudamericana.

Después del gol del delantero, Central encontró su mejor versión, algo que no se veía hace mucho, se hizo dueño de la pelota, y llegó a merecer el empate. Pero cuando mejor estaba el equipo del Kily, apareció la inteligencia de Bragantino para volver a poner dos de diferencia, con otro gol de Guimarães.

En el segundo tiempo, Central salió decidido a dar vuelta el encuentro, y logró encaminar la remontada a los 10 de la segunda parte. Con otra genialidad de Marco Ruben, el Canalla se puso el 2 a 3. Y siete después, con un cabezazo implacable de Caraglio, empató el encuentro.

Los del Kily merecían el empate, y hacían fuerzas para adelantarse en el resultado, pero otra vez, en el mejor momento del equipo, un claro error defensivo de Almada, dejó solo a Guimarães, que tuvo una noche soñada y puso el definitivo 4 a 3, sumando su tercer gol en la noche.

Central no se cayó y siguió yendo al ataque, y si hay algo que no se puede reprochar, son las ganas, aunque no alcanzaron. Zabala y Dupuy tuvieron dos claras para empatar, pero el delantero la tiró lejos, y a la "Bomba" le sacaron un disparo al ángulo.

La revancha se jugará el martes 17 en el Estadio Nabi Abi Chedid, de la ciudad de Bragança Paulista.