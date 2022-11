Las agrupaciones opositoras se reunieron, este jueves, con la comisión directiva de Rosario Central para debatir sobre la designación del nuevo DT, la situación del plantel profesional y mercado de pases.

Aunque el oficialismo llevaba la propuesta de contratar a Facundo Sava para que se haga cargo del plantel profesional a partir del próximo 12 de diciembre, los asistentes a la reunión decidieron que no era conveniente elegir a un DT sin el consenso de todas las agrupaciones que participarán de las elecciones el próximo 18 de diciembre.

Participaron del encuentro, que se realizó en la Sede Social, miembros de las listas “6 de Diciembre”, “Espacio Canaya”, “Fuerza Auriazul” y “Juntos somos más”. El único espacio político que no asistió a la reunión fue "Raza Canalla", el cual lleva como candidato a presidente a Gonzalo Belloso.

A la finalización de la reunión, el presidente en ejercicio Ricardo Carloni indicó: “Agradezco a los actores de esta reunión por el debate respetuoso y los valiosos aportes realizados, siempre priorizando el bien de nuestro querido Rosario Central. Lamento que la asistencia no haya sido perfecta, hubiera sido muy importante contar con la presencia de la agrupación Raza, que justamente hoy según me comentaron, habría manifestado en redes sociales contar con un Cuerpo Técnico en plena preparación para conducir el plantel; de ser así se ha perdido la oportunidad de ampliar alternativas para las decisiones que la entidad exige con premura; y por qué no, llegado a un consenso, tener trabajando con inmediatez al nuevo Director Técnico, pudiendo incluso tratarse del mismo profesional que esa agrupación tendría apalabrado".