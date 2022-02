El vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, cruzó esta tarde a través de la red social Twitter al presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, por la negociación que mantienen ambos clubes por Juan Cruz Komar.

“Lamentablemente el Pte. de Talleres Cdba. fija una postura de cotización de Juan Komar que dificulta cualquier negociación posible”, escribió el dirigente canalla sobre lo que ya se convirtió en la novela del verano.

El jugador no regresó a los entrenamientos con su equipo desde el comienzo de la pretemporada y manifestó de forma pública que quiere ser transferido a Central. El problema es que Talleres no pretende ceder fácilmente y las dirigencias no logran arribar a un acuerdo.

“Hemos instado al diálogo de manera permanente sin resultados positivos. Queremos al jugador pero dentro de una cotización y negociación con valores acorde al mercado”, escribió Carloni.

Por último, deslizó: “No vamos a aceptar condiciones que atenten contra el patrimonio de nuestra Institución. Los valores de sus jugadores lo pone nuestro Club”.

Horas antes de la publicación, el dirigente cargó con dureza contra el presidente matador al considerar que las negociaciones venían encaminadas, y Fassi “tiró todo para atrás”.

Desde la institución cordobesa manifestaron su enojo ante la situación pero particularmente con el jugador, a quien acusan de faltar a su compromiso con el club.

Mientras tanto, Komar continúa entrenando en Rosario a la espera de una resolución entre las partes.