Ricardo Carloni sigue firme con su decisión de candidatearse para presidente de Rosario Central en las elecciones que se realizarán a mediados de diciembre. En las últimas horas comenzó su campaña y da explicaciones acerca de su gestión como vicepresidente y actual presidente interino.

"Me voy a presentar en las elecciones, ya se sabrá la gente que me acompañará", sostuvo en el programa Sello de Fútbol donde le realzaron una larga entrevista.

Promedios y campaña

"No me preocupan los promedios. En nuestra gestión, en ocho años una sola vez estuvimos ahí. Con otra gestión peleábamos siempre los promedios, nos hicieron recorrer todo el conurbano bonaerense y ahora dicen ser la solución".

"Cómo no se va a enojar la gente conmigo? Si terminamos últimos en el torneo pasado y ahora recién nos estamos acomodando. Yo también me enojo conmigo. Pero el año que viene vamos a pelear el campeonato, con Tevez y conmigo".

Ventas

"Al 31/10 llegábamos justo con las cuentas. Ahora se estiró al 18/12 y no se llega. Por eso hay que vender un jugador. Es difícil gestionar con incertidumbre, sin saber fecha de elecciones, sin saber qué torneo vamos a jugar".

"Dijeron que Buonanotte estaba vendido, lo mismo de Veliz y no era verdad, como muchas otras cosas. No está vendido ningún jugador. Sí, necesitamos una venta para equilibrar"

"Hay oferta por Veliz del exterior, y también algo por Infantino. Nosotros dejemos un plantel de 30 millones de dólares".

"Por Buonanotte, se está mejorando una propuesta. Esperaremos la mejor oferta que tengamos y ahí analizaremos qué hacer. Nosotros al 30/10 llegábamos bien, con lo justo, pero no teníamos que vender. Ahora nos corrieron la fecha de elecciones y la situación cambia".

Renovación y plantel

"Vamos a reforzar todos los puestos. Por ahora no tengo la orden de buscar arquero. Creo que va a haber una renovación, hay muchos contratos que vencen. Los que vengan serán jugadores de experiencia, los juveniles ya los tenemos"

"No quiero dar nombres. Centurión es un jugador que estuvo cerca de venir en otro mercado. A mí me gusta mucho, pero hay que analizar otras cosas que suceden con él, no sólo si juega bien. Hoy no hay nada"

"Vamos a sentarnos con Walter (Montoya) para renovar, Carlos lo quiere y se estaba adaptando a un puesto donde estaba rindiendo. Los refuerzos queremos que estén antes del 4 de enero cuando arranque la pretemporada"

Tevez"

"Tevez va a continuar. Nosotros estamos trabajando en el mercado de pases".

"Tevez es ganador. Encontró un equipo que tuvo que levantar, los jugadores estaban con el ánimo bajo y tuvo que levantarlos, luego de ganarle a NOB creo que hubo un cambio auque los resultados no siempre se dieron".