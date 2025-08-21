En la conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional de Fútbol, Jorge Broun le quitó presión a Central asegurando que “no hay favoritos". ”Va a ser un partido muy disputado, que se definirá por detalles", dijo el arquero.

“Uno cuando arranca el torneo mira cuando es la fecha del Clásico Rosarino y ya sabe que son partidos que tenés que ganar porque te lo exige la gente y la institución”, comenzó Fatura. "Yo creo que no hay favoritos y va a ser un partido muy disputado, que se definirá por detalles", confesó.

El capitán canalla analizó el duelo ante Newell's: "Tenemos una idea de como puede llegar a ser el partido. Pero son duelos distintos, diferentes de los habituales en el torneo, por lo que significa jugar un clásico en esta ciudad, por la pasión". Y agregó: "Últimamente, los partidos salen muy trabados, más allá de las diferencias que pudimos lograr recientemente. Son muy duros y este no va a ser la excepción, Hay que hacer el mejor partido posible para conseguir los tres puntos".

"Todos los clásicos son importantes y los queremos ganar, sin importar como venimos en el Torneo", aseguró Fatura. Y confesó: "Es importante llevarnos el triunfo el sábado porque sería la primera victoria con nuestra gente".

El capitan auriazul contó su experiencia en estos duelos: “Disfruto mucho estos partidos y esta semana previa. Es el undécimo que juego”. “En general, disfruto de jugar en el equipo del que uno es hincha”, remarcó.

“Me ha pasado en la primera etapa. En la cabeza juega el partido muchas veces. A medida que ganás experiencia, y sobre todo en este partido, trato de dejar eso de lado” dijo Broun. “Entendés que no está bueno jugarlo antes porque te mata la ansiedad”, finalizó.