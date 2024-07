La novela del regreso de Ángel Di María a Rosario Central terminó el fin de semana con la decisión del jugador de seguir compitiendo con la camiseta del Benfica. La dirigencia canalla con Gonzalo Belloso a la cabeza insistieron hasta último momento pero no alcanzó.

Según el presidente del club. el jugador fundamentó su decisión en las amenazas que recibió en varias oportunidades. "Él nos informó que no se sentía seguro por las amenazas y que decidiría finalizando la Copa América. El sábado a la tarde me confirmó que no vendrá que no tiene las garantías de seguridad para venir", dijo en Radio2.

Si bien sostuvo que la idea de que Di María llegue a Central comenzó antes de que fuera presidente del club “a lo largo de este año creció la idea de que venía, e hicimos muchas cosas para que venga". “Creemos que estamos en un buen momento para recibirlo, con buen plantel, técnico de la casa y un club consolidado”, dijo.

“Nos duele, respetamos su decisión, pero Central mañana juega de nuevo, y así. Este es un caso cerrado. Nunca hablamos de duración de contrato, solo evaluaba si se sentía seguro”, agregó quien rechazó versiones sobre intervenciones suyas para que se terminen las amenazas. “Yo no puedo garantizarle la seguridad a nadie”.

“No me toca seguir siendo más vocero de nada, si se manifiesta o no, no sé, no sé dónde va a jugar, no me interesa. Hicimos una propuesta seria, mantuvimos el silencio, sin una declaración de más, siempre profesionales y no se dio. Lo importante es Central, tenemos 135 años, no termina en Ángel, no Miguel”, finalizó.