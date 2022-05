Este lunes se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en Rosario Central, donde la dirigencia actual canalla sufrió un fuerte golpe. Aproximadamente 700 socios, en su mayoría opuestos a la comisión directiva que encabezan Rodolfo Di Pollina y Ricardo Carloni, desaprobaron con mayoría de votos el Presupuesto estimado para el segundo semestre del año y el primero de 2023.

Antes de que comiencen los discursos, ya se pudo ver la clara intención de los hinchas que arribaron a la subsede del Cruce Alberdi, donde se escucharon cantos como: "que se vayan todos".

Con la ausencia de Carloni, quien viajó a Inglaterra para el partido que enfrentará a Argentina con Italia por la Finalissima, en la mesa, blanco de los abucheos, se sentaron el secretario de Finanzas, Fabio García; el protesorero, Esteban Ferreyra; el presidente, Rodolfo Di Pollina; el secretario general, Guillermo Hanono, y el vicepresidente segundo, Marcelo Facciano.

Por el lado opositor, estuvieron los integrantes de Origen Canalla, cuyo referente es Diego Lavezzi, por el lado de Raza Canalla estuvo al frente Ramiro Colabianchi y por Canalla Unidos lo hizo el empresario Mario Moretti. Por Espacio Canaya lo hizo Juan Cruz Rodríguez como cabeza de grupo.

La primera socia en tomar la palabra fue Patricia Novaira, quien, en el final de su discurso, pidió aplausos para el Patón Bauza, seguido de cargarle la culpa de su ida del club al vice ausente, Ricardo Carloni.

Representando a Espacio Canaya, Juan Cruz Rodríguez tomó la posta para rechazar de manera directa lo presentado por el oficialismo: "Humildad y escuchar al socio. Este presupuesto que se presentó no cumple con las mínimas normas. No está completo, no tiene informe económico y financiero, ni siquiera dan los números que se hacen con un Excel, da 191 millones de pesos en negativo".

Para Canalla Unidad, la oradora, María Hilda Carletti, pidió sinceridad al oficialismo, sobre otras cosas: "Necesitamos saber cuál es la información real. Cuál es la verdadera deuda. Tienen problemas para pagar los sueldos y figura que hay mucho dinero en caja. Necesitamos ir a un cuarto intermedio, que los opositores nos organicemos y saber la realidad del club".

Seguido a Carletti, quien se hizo cargo del micrófono fue Edgardo Díaz, de agrupación 1889: "Este presupuesto es totalmente rechazable. Estamos de acuerdo con Hilda y pedimos un gesto a la oposición de pasar a un cuarto intermedio. Si no vamos a cuarto intermedio, vamos a votar negativamente".

Como último, Lavezzi agradeció a los socios y se sumó a los reclamos: "Felicito a todos los socios por venir a la asamblea. La comisión a veces te abre las puertas y a veces te usa. El tesorero ni contesta los mensajes, hace tres años que no viene al club".

"Hace 6 años que somos oposición. Es totalmente inaceptable el presupuesto, pero tenemos que plantarnos para saber qué club nos van a dejar", finalizó.

Para culminar la asamblea, en una lluvia de silbidos, el Presidente Di Pollina, se atajó: "Entiendo la bronca por el presente futbolístico, valoro la participación, para nosotros es muy doloroso".