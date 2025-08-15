Rosario Central prepara su duelo ante Deportivo Riestra, donde buscará la primera victoria del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito. El entrenador no cuidaría futbolistas pensando en el clásico del sábado 23.

Ariel Holan realizó un ensayo futbolístico donde colocó lo mejor que tiene a disposición. Con el regreso del esquema anterior, podría haber tres cambios con respecto al equipo que viene de igualar en Tucumán.

Juan Cruz Komar podría reemplazar a Facundo Mallo, Federico Navarro ingresaría por Tomás O’Connor y Giovanni Cantizano le ganaría la pulseada a Jaminton Campaz. El resto serían los mismos que empataron ante el Decano.

Cómo es de costumbre, el Profesor decidirá en el último entrenamiento de la semana el equipo y los concentrados para el partido ante el Malevo, que será este sábado a las 18:30. El árbitro será Yael Falcón Pérez.