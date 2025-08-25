Ariel Holan: “Ángel tiene la humildad de los grandes, hace todo simple”

POR RAMIRO PORTILLO

El entrenador de Rosario Central, Ariel Holan, habló este lunes en Pressing Deportivo, por Sí 98.9, y analizó el triunfo del último sábado ante la Lepra: “Fue un partido en el que intentamos jugar pensando en la valla de contención que armó Newell’s; defendieron muy bien y no es sencillo quebrar una defensa férrea y sólida”. “El mérito más grande del equipo fue que perseveró desde que empezó hasta que terminó el partido; probamos distintas vías, pero estábamos ansiosos en el primer tiempo. Hay un mérito del rival que se abroqueló”, sintetizó.

“En el segundo tiempo pudimos encontrar espacios; movimos mucho la pelota y los fuimos desgastando”, valoró el DT, y añadió: “Aparecieron oportunidades más cerca y lo encontramos en una genialidad de Ángel con un tiro libre extraordinario”, señaló.

El entrenador se refirió a lo que significa tener a Ángel Di María en el plantel: “Es un desafío enorme. Ángel es un futbolista muy sencillo de entrenar desde lo humano; tiene la humildad de los grandes, hace todo simple”. “En lo deportivo, es un desafío enorme y no es tan simple; viene de un fútbol totalmente diferente al de acá”. “En esta etapa las cargas son muy complejas para potenciarlo en todo lo que él necesita”. “Yo lo describía como una Ferrari: no podés ponerle cualquier combustible o cualquier goma porque lo arruinas”, comparó.

El entrenador hizo una mención especial para Juan Cruz Komar, quien luego de superar su problema cardiaco parece haberse afianzado en la defensa canalla: “Juan es un guerrero y un ejemplo de profesionalismo; es clave por la humildad que tiene el plantel”. Y agregó sobre la charla que mantuvo con el zaguero a comienzo de año: “Yo hablé con él en enero, porque iba a tener pocas probabilidades de jugar, y me dijo que le diera seis meses porque iba a ser difícil que pueda salir por su problema de salud”. “Hablé con Gonzalo y Carolina, y no dudamos ni un minuto en que no lo podíamos desamparar”. “Me pone muy feliz porque se fue ganando su lugar a base de rendimientos”, expresó.

Sobre lo que representa la institución de Arroyito, Holan dijo: “A Central siempre lo vi como un club enorme y una pasión increíble”. “Uno de mis ídolos fue el Pato Pastoriza, que era canalla, y aprendí muchísimo de Griguol, porque iba a ver sus entrenamientos: era un adelantado. Cuando se presentó la oportunidad, no lo dudé”. “Los chicos que nacen en el club y juegan los clásicos lo hacen de manera diferente, y los que vienen de afuera se mimetizan y lo hacen con la misma pasión”. “Es imposible no contagiarse de toda esa pasión y toda esa entrega que, cuando venís de visitante, lo padecés y, cuando sos local, lo disfrutás”. “Para mí es una experiencia enorme, inolvidable y que va a quedar guardada en mi corazón”, finalizó.