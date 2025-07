Alejo Veliz en conferencia: “Estaba en el primer mundo pero me faltaba esto”

Rosario Central presentó en sociedad a Alejo Veliz, que regresa al club tras casi dos años. El delantero fue anunciado el último martes y este jueves tuvo su primer entrenamiento.

El goleador se emocionó en la conferencia en el salón Centenario del Gigante de Arroyito al decir que “estaba en el primer mundo pero me faltaba esto”. “Volver acá es algo lindo, no imaginé que fuera a ser tan rápido”, añadió.

“Lo que se vive acá no se vive en otro lado; no me sentí en ningún lugar como me sentí acá, y vine en búsqueda de eso. “De llenarme” reconoció el nueve.

Acerca de cuándo será el debut en esta nueva etapa con la auriazul, Veliz dijo que “Ya quiero ponerme la camiseta, quiero jugar”. “Voy a dejar el 200% para dejar al club en lo más alto”, señaló.

Tras la conferencia, y al igual que tras la presentación de Ángel Di María, el goleador fue hasta el verde césped donde posó con su la 9 auriazul. Ariel Holan, quien dijo presente en el salón Centenario, deberá definir si tiene lugar en la nómina de convocados para recibir a Godoy Cruz el sábado en el Gigante de Arroyito.