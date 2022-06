Al límite del inicio del torneo, Rosario Central se refriega las manos al pensar que puede abrochar al primer futbolista para reforzar el equipo. Se trata de un viejo conocido, Gastón Ávila, por quien la dirigencia está negociando con Boca los términos de un nuevo préstamo.

La situación es simple: Ávila jugó poco en el semestre pasado, Boca no lo tendrá en cuenta y en Arroyito lo quieren repatriar. Algunos piensan que este mismo viernes podría cerrarse la negociación, pero en este momento dirigencial, nada tiene demasiadas certezas.

Boca es el dueño del 60 por ciento del pase, por lo que la operación sería por un nuevo préstamo. Pero en Arroyito deberán apurar el trámite y no dormirse en los laureles porque Banfield lo quiere. No así Sebastián Battaglia que no lo tendrá en sus planes.

En tanto, Leandro Somoza lo anotó entre las prioridades de zaguero central. El técnico lo conoce a Ávila desde su paso como ayudante de Miguel Ángel Russo en Boca. Según trascendió, el propio DT aceitó sus contactos con la dirigencia xeneize para que cedan al jugador. La novela termina, a más tardar, a mediados de la semana que viene.