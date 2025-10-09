La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo golpeó fuerte en todo el ambiente del fútbol. En Rosario, donde dejó una huella imborrable, las muestras de cariño se multiplicaron. Uno de los que quiso homenajearlo fue Marcelo “Chelito” Delgado, quien compartió con Russo aquel recordado paso por Rosario Central en 2003.

“Hay que recordarlo como él quería: al lado de una pelota, con esa sonrisa y ese espíritu deportivo que tanto admiraba”, dijo Delgado en charla con Pressing Deportivo, por Sí 98.9. “Tuve la fortuna de tenerlo como entrenador cuando volvió a Central para reconstruir el club. Y lo logró, con ese grupo de jóvenes y experimentados que supo conducir como solo él podía hacerlo”.

Consultado sobre el vínculo de Russo con el club, el exdelantero fue contundente: “Central era una motivación especial y única para Miguel. Se metía en todo, desde los pasillos hasta el vestuario. Quería que todo estuviera bien, que los jugadores entrenaran de la mejor manera. Adoraba el escudo, adoraba el club, y lo hacía sentir todo el tiempo.”

Delgado recordó que en aquel equipo convivían muchos jóvenes que luego harían carrera en Primera: “Siempre miraba a los pibes, buscaba nuevos talentos. Tenía una pasión enorme por ver crecer al club”.

“Me bancó cuando no tenía por qué hacerlo”

El Chelito también habló de su experiencia personal con Russo, quien lo respaldó en un momento clave de su carrera: “Cuando Martín Mandra estaba expulsado, me dio la oportunidad de jugar. Yo era un pibe y atrás venía un delantero de nombre. Pero Miguel me bancó. Podía haberme sacado, y no lo hizo. Me decía siempre: ‘Jueguen como saben, sin presión’. Ese respaldo fue fundamental para mí.”

Incluso, recordó entre risas una anécdota con la Selección Argentina: “Me decía: ‘Mirá que te están mirando de la selección’. Yo no le creía. Y después, cuando llegó la convocatoria, se reía. Tenía algo especial.”

“En Central se lo veía feliz”

Delgado también estuvo cerca de Russo en su última etapa como técnico del “Canalla”, cuando el equipo se consagró campeón en 2023: “Se lo veía feliz. Siempre con esa sonrisa que todos conocemos. Cuando lo visitaba en los entrenamientos me decía: ‘Tenés que venir al club a trabajar con los delanteros.’ Siempre te tiraba para adelante, siempre te invitaba a ser parte.”

El exfutbolista contó que vivió ese campeonato con emoción: “Viajé a Santiago con mis hijos para ver a Central campeón. Fue muy especial. Lo vi disfrutar, lo vi pleno. Por eso cuesta tanto aceptar su partida.”

“Quiso despedirse en una cancha”

Sobre la decisión de Russo de seguir dirigiendo hasta el final, Delgado fue claro: “Todos pensábamos: ‘¿Por qué no se queda en su casa, tranquilo?’ Pero era lo que él amaba. Lo hacía feliz estar en una cancha. Por eso hay que respetarlo. Quiso irse así, y así fue.”

Delgado destacó la faceta humana del entrenador: “Era transparente, genuino. Lo que te decía, te lo decía desde el corazón. En los últimos tiempos se lo veía más sensible, más emocional, sobre todo cuando hablaba de su familia o de Central.”

Entre las muchas enseñanzas que le dejó, el Chelito subrayó una en particular: “Siempre nos decía: ‘Cuiden la plata, cuiden el cuerpo, coman bien, vivan del fútbol porque esto es corto’. Eran consejos de vida, no solo de fútbol.”

Al final de la entrevista, la voz del exfutbolista se quebró: “Me cuesta decir ‘era’. Miguel es amor. Amor por lo que hacía, por el fútbol, por la gente. Lo respetaba todo el mundo, incluso los que no eran del ambiente. Eso define quién fue.”