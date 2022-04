Rosario Central no encuentra paz hace varios meses, y esta semana no fue la excepción. Este martes, Emiliano Vecchio se habría retirado de manera temprana del entrenamiento matutino del equipo, después de tener una charla con Leandro Somoza, ¿Qué se dijeron?

Según InfoCanaya, una cuenta de Twitter partidaria del conjunto de Arroyito, el nuevo DT le habría comunicado al capitán que no estará citado al menos para el próximo encuentro, debido a que deberá realizar un "reacondicionamiento físico" que dura 10 días. No hubo gritos ni peleas, pero sí es cierto que el volante se mostró muy disconforme con la decisión.

Todo indica que a pesar de no estar de acuerdo, Vecchio habría aceptado y realizará el entrenamiento, para volver recién ante Lanús, el 20/04, por la onceava fecha del torneo nacional. Discusión o no, Vecchio vuelve a quedar en medio de una situación controvertida. Vale recordar que en su retorno al club tuvo cierta tensión con Marco Ruben que rápidamente se saldó. Pero también trascendieron planteos al ex DT, Cristian González, que tuvo su máximo episodio al pelearse con el preparador físico Ernesto Colman, quien terminó alejado del cargo.