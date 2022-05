Entre los festejos por la obtención de la liga con el PSG, Di María se prendió a un entretenido ping pong con el medio francés Le Media Carré donde respondió de todo, incluso eligió entre el club parisino y Rosario Central.

La primera pregunta, y también la más relacionada al juego de las tres que salieron a la luz en Instagram, es si le gusta más convertir o meter asistencias. "Pases decisivos", contestó Ángel. "Me encanta. Desde que empecé a jugar siempre me gustó dar pases decisivos, dar las asistencias es para mí como hacer el gol, por eso me gusta mucho", argumentó.

Por otro lado, siguió una un poco más picante: Champions League o Mundial. "Copa del Mundo, creo que es algo único. La Liga de Campeones es muy, muy importante, pero la puedo jugar todos los años. Un Mundial solamente se juega cada cuatro años y no todo el mundo tiene la posibilidad de jugarlo. Yo la tuve y la verdad que es algo único".

Para el final quedó el interrogante más duro de los tres, pero a la vez el que tenía la respuesta más cantada de todas: PSG o Rosario Central. Obvio, Angelito se inclinó por el Canalla: "Rosario Central es el club de mi corazón, el que me vio nacer y me dio la posibilidad de llegar acá. Es obvio que mi corazón está con el club del que soy hincha. Aquí me hice un poco hincha (del PSG) por la gente, porque doy todo por esta camiseta, pero de corazón es obvio que soy hincha del mismo desde que era chiquito".