El "Kily" González habló este miércoles en conferencia, después del empate con sabor amargo del sábado pasado, donde ganaba hasta el minuto 96. El DT canalla habló acerca del equipo que tiene en su mente para enfrentar a San Lorenzo, y de cómo están evolucionando sus jugadores en el día a día.

Con respecto al reemplazante de Sangiovani, el "Enano" como él lo llama, el DT dijo que Tanlongo es el candidato a ocupar su lugar. "Lo de "Toto" es una posibilidad, una variante que estoy manejando. Es un chico que conozco mucho, yo lo subí a reserva en su momento, lo veo bien. Hoy hicimos fútbol, el sistema es el mismo, eso no va a cambiar nada", sostuvo.

Y en cuánto al otro cambio obligado, en la zona derecha de la defensa canalla, el DT dijo: "Es casi seguro que va a jugar Fernando (Torrent). Desde lo físico está preparado, por algo estuvo concentrado estos partidos". Y agregó: "Lo de Damián es una baja importante, se decían muchas cosas de él, pero con ganas, y sumándole goles, se hizo clave para nosotros en estos partidos".

En cuanto a este nuevo esquema con cinco defensores, el rosarino explicó: "El esquema no garantiza nada, no por jugar con cinco abajo vas a atacar menos. El sábado arrancó la jugada blanco, pateó Ávila, y definió Damián. Entonces el esquema no habla de lo que proponemos. Nosotros tenemos que ser protagonistas, eso es lo importante".

Por otro lado, acerca del funcionamiento, el "Kily" sostuvo que le gustaría que su equipo haga un partido similar al del sábado pasado. "Yo pretendo que juguemos como contra Central Córdoba, después mucho depende del rival y de cómo se dé el partido. Contra San Lorenzo tenemos que ser agresivos y proponer, los tenemos que someter a que ellos se tengan que defender".

El ex jugador, también fue consultado por cómo toma y cómo vive con las críticas que llegan día a día. "Las críticas siempre van a estar, y hay que saber aceptarlas. Pero también hay que ver desde dónde se arrancó y dónde estamos ahora. Estamos jugando con casi todos juveniles, estamos proyectando, y eso es un beneficio enorme para el club de acá al futuro". Y agregó: "Yo entiendo que la gente quiera ganar, pero hay un montón de cosas buenas que estamos haciendo, y siempre digo lo mismo, este es el camino. Lo que más quiero es ganar en este club, y los jugadores lo saben".

Central no le gana a San Lorenzo de visitante desde el año 2005, y por eso, el DT dijo que "sería increíble cortar esta racha. No me voy a poner a mirar para atrás porque había otros jugadores, otro contexto. Pero el dato está y molesta. Como contra Colón, estos son los partidos en los que nos medimos, son desafíos, y una victoria nos daría una confianza increíble. Lo importante es ir afianzando nuestra idea".

Para finalizar la conferencia, el "Kily" habló acerca de la necesidad de ganar que tienen ambos equipos. "Los dos necesitamos la victoria. Nosotros lo tenemos que ir a buscar, no importa el contexto, ni nada. Venimos de empatar dos partidos que podríamos haber ganado, más el último. Para nosotros ganar es una necesidad, y lo tenemos que ir a buscar, es la idea" culminó el DT.