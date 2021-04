En una semana muy movida para Rosario Central, en la que mucho se habla de la posibilidad de que el "Kily" González deje el banco canalla en caso de perder el domingo ante Banfield, el arquero y uno de los referentes del equipo, "Fatura" Broun, habló este jueves por la mañana en conferencia de prensa, y bancó al DT rosarino.

"Todos estamos muy contentos con el "Kily". Obvio que es un cuerpo técnico en formación, y todos intentamos ayudar. Pero bueno, son sus primeros pasos, no hay que olvidar que él agarró un equipo caído, lleno de chicos, y lo llevó a una final. Quizás en un tiempo, los pibes que hoy el usa ya no sean juveniles, van a explotar, y le pueden dar mucho al club, tanto en lo deportivo como en lo económico", dijo el arquero canalla, consultado por su relación y su comodidad el cuerpo técnico del equipo.

En cuanto a las actuaciones y los resultados obtenidos en lo que va de campeonato, "Fatu" sostuvo: "Estamos muy bien y tranquilos. Somos un equipo que está en formación. Obvio que queremos ganar y todo, pero tenemos que estar con los pies sobre la tierra. Los grandes tenemos que ayudar a los chicos, para que todos saquemos esto adelante, pero sin dejar de saber que al ser un equipo que se está formando, podemos tener partidos muy buenos, como lo hemos hecho, y otros no tanto".

El arquero del conjunto rosarino también habló de que la situación de irregularidad es normal en el fútbol argentino. "Es un club distinto al resto, siempre te exige estar al máximo. Pero también Central está en un momento que vive el 95% de los equipos en Argentina, todos somos irregulares, salvo Colón quizás. Está todo muy parejo, hay equipos que ganan y pierden por goleada, nosotros tenemos que intentar buscar un equilibrio".

Por otro lado, consultado por las críticas recibidas, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, el ex Gimnasia se desquitó: "Hay cosas que dan mucha bronca. Si una pelota hubiese pegado en el travesaño y en lugar de entrar se hubiese ido, hay muchas cosas de las que no se hablarían. Pero bueno, sabemos las reglas del juego, tampoco podemos depender del factor suerte. Hay muchas cosas a mejorar, más que nada de visitante, de local venimos haciendo las cosas bien. Pero repito, el equipo está en formación, está creciendo".

En cuanto a sus compañeros, "Fatura" no dudó: "Con los defensores estoy muy tranquilo, hemos encontrado una gran solidez defensiva, y no me cambia si varían los nombres. En eso estoy cómodo".

El arquero canalla también comparó su estadía actual con la pasada en Central. "El club cambió mucho de la última vez que yo estuve acá, y yo también. En su momento me tocó una época muy difícil, pero bueno, hoy el club está mucho mejor, creo que el nivel institucional es muy bueno". Además, el arquero dio tranquilidad a los hinchas canallas: "Estamos muy lejos de volver a pasar por lo que pasamos. Creo que estamos muy bien en los promedios, y Central no va a tener problemas en ese aspecto".

Y para finalizar, consultado por la Sudamericana que Central deberá disputar, Broun aseguró: "No estamos pensando en la Sudamericana. A pesar que está muy bueno volver a jugar una copa internacional, hoy estamos pensando en el partido del fin de semana. Es lindo para el club volver a estar en una Sudamericana, pero vivimos el día a día".