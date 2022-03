Este domingo volverán a verse las caras Rosario Central y Newell's Old Boys, en lo que será, seguramente, otro clásico caliente en la ciudad rosarina.

El Canalla llega claramente peor parado desde lo futbolístico y desde lo anímico que la Lepra, pero algo que no pasa desapercibido para los del Kily, es lo superior que ha sido el auriazul al rojinegro desde la vuelta de Central a primera. Desde su regreso, se han jugado 16 partidos, de los cuales Central ganó 9, empataron 5, y Newell's ganó solo 1. Esa diferencia de nueve partidos, es con la que el conjunto de Arroyito domina el historial.

Sin embargo, los del Kily no pueden dejarse llevar por estadísticas, ya que los últimos partidos de campeonato no han sido lo mejor para el Canalla. A pesar de contar con buenos minutos en alguno partidos, como el primer tiempo ante Boca, que se terminó en el penal errado por Emiliano Vecchio, el equipo de Arroyito no ha encontrado regularidad en este comienzo de campeonato, y la falta de gol le ha costado muy cara en la mayoría de los encuentros.

Sumado a esto, Central cuenta con muchos puntos bajos en sus jugadores. Komar cuenta con muy poco tiempo entrenando con sus compañeros, y deberá jugar su primer clásico rosarino después del error del sábado pasado ante Barracas; Emiliano Vecchio sigue siendo indiscutible por su calidad, pero parece no estar en ritmo de competencia; Emmanuel Ojeda tampoco ha encontrado su nivel en lo que va de torneo, siendo una pieza fundamental para el esquema de Cristian González.

Por su parte, la Lepra, sí ha encontrado más regularidad, pero, al igual que el canalla, también peca de la falta de efectividad, en todos los partidos.

Los primeros partidos de los de Sanguinetti no fueron los mejores, perdiendo 4 a 0 con Argentinos en la paternal, en lo peor del ciclo hasta el momento. Pero en los últimos encuentros el equipo ha mostrado otra cara, y muchos futbolistas han subido su nivel, como es el caso de Nicolás Castro y de Juan Manuel García, a quien el DT le ha dado la confianza, y se ha ganado el puesto a base de esfuerzo.

Lo que parecía ser un dolor de cabeza como la lesión de Vangioni, ha sido resuelto rápidamente con la aparición de Martín Luciano, el juvenil de 18 años al que Newell's acaba de renovar, y al que no le pesó reemplazar al Piri y lo ha hecho de la mejor manera.

Si hay que hablar de actualidad, los de Sanguinetti llegan mejor, por resultados y por confianza, pero al Canalla le juegan a favor la localía y el historial. Como cada clásico rosarino, nada puede suponerse, y siempre habrá expectativa. Todo se verá el próximo domingo, en Arroyito, a las 14hs.