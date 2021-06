En la segunda semana de pretemporada, el Canalla se sigue preparando para lo que será el primer enfrentamiento ante Táchira, después del receso por Copa América. Después del entrenamiento matutino de este jueves, Emiliano Vecchio habló en videoconferencia y contó cómo llega el Canalla a la fase decisiva de la Copa Sudamericana.

"El grupo volvió con muchas ganas y se está trabajando muy bien. Estamos priorizando el tema futbolístico, con pelota. Nos encontramos muy contentos y a gusto, y se ve en cada entrenamiento", sostuvo el Diez.

En cuanto a lo que prepara el equipo de cara al próximo semestre, dijo: "Ya estamos pensando en el primer encuentro que va a ser contra Táchira, vamos a intentar seguir haciendo todo lo que hicimos en la última parte del semestre. Ahora nos sentimos bien y fuertes, es una posibilidad muy buena para meternos en lo internacional, es lo único que tenemos en la cabeza".

Sobre el rival a batir, Vecchio analizó: "Vi los últimos tres partidos de Táchira en la Libertadores, es un equipo muy fuerte, que sabe presionar y jugar de local, pero nosotros nos estamos preparando muy bien. No creo que ellos tengan ventaja porque estén en competencia, nosotros estamos muy bien en lo físico, nos cuidamos en las vacaciones, y eso es lo más importante". "Ahora estamos en la situación que queríamos estar. Vamos a llegar muy bien y no hay excusas. Vamos por todo, por la gloria, llegamos a ese partido al 100%", culminó.

En cuanto a la doble competencia que tendrá el Canalla en esta nueva temporada, uno de los capitanes del conjunto rosarino sostuvo: "Siempre es importante traer refuerzos, siempre y cuando estén a la altura. Tenemos doble competencia y sé que el club está buscando, tenemos la confianza de que van a llegar jugadores que van a venir a sumar".

El capitán se refirió a cuánto tardó el plantel en encontrar el funcionamiento. "Nos costó un poco, como todo proceso, entender un nuevo estilo de juego, con muchos jóvenes, pero lo logramos, hace bastante. Central puede perder, ganar, o empatar, pero ya sabe a lo que juega. Si queremos buenos resultados, tenemos que jugar como jugamos al final del semestre. Somos un equipo que tiene la pelota, y que cuando no la tiene sufre. Estamos mentalizados para hacerlo, a pesar de que es difícil".

"No nos estábamos encontrando en el sistema que jugábamos, quedábamos con un equipo largo, pero el cuerpo técnico le encontró la vuelta y fuimos agarrando la idea. En Emanuel (Ojeda) encontré un socio dentro de la cancha, y me siento muy cómodo con Zabala y con "Pupi" (Ferreyra)".

Y agregó sobre Ojeda: "Él hace un trabajo que muchos por ahí no lo ven, pero hace todos los relevos, está siempre bien ubicado, y siempre se adapta a lo contrario a lo que yo hago. Cuando yo subo él se queda, y cuando bajo, él se va un poco más arriba, entiende todo".

Consultado por su relación dentro del campo con Ruben, dijo: "A Marco no lo nombré porque es un jugador que todos conocemos, adentro de la cancha es nuestro jugador de jerarquía, que nos da un plus, y entiende todo. Hace diagonales, aguanta la pelota, se ubica y define bárbaro. Yo con él me siento muy cómodo. Muchas veces cuando no tengo juego corto se la doy a él y sé que algo bueno va a sacar. Es un jugador increíble, no estoy descubriendo nada".

Para finalizar, sobre la oportunidad de que algunos jugadores del plantel salgan del club, fue muy claro: "El mejor refuerzo que podemos tener es no desmantelar el equipo. Hay muchos jóvenes y es entendible que los vengan a buscar, pero tenemos que intentar mantener la base. Igual creo que a cualquiera que le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera".