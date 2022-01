La tercera incorporación de Newell's, Willer Ditta, fue presentado este miércoles y brindó una conferencia de prensa luego del entrenamiento matutino del conjunto leproso.

"Es un paso importante en mi carrera, venir a otra liga, otro fútbol, muy contento porque se hizo un sacrificio muy grande para estar lo más pronto posible. Del club me han dado muchas referencias buenas, sabemos que es un club grande donde pasaron los mejores del mundo como Maradona y Messi", sostuvo el joven futbolista de 23 años.

Además, habló sobre su posición en el campo, y su manera de jugar: "Estoy acostumbrado a jugar de segundo zaguero, con el profe ya nos conocimos, tuve un entrenamiento con el grupo, se trata de tener mucha entrega, escuchar y adaptarme al estilo de juego".

"Soy un jugador muy serio, rápido, técnicamente me considero muy bueno, he tenido muchas posibilidades de sacar al equipo de atrás e incluso crear jugadas de gol, soy muy fuerte en el juego aéreo defensivo y ofensivo".

Y para concluir, sobre su estado de forma actual, el zaguero dijo: "Físicamente me siento bien, vengo de hacer una pretemporada de varios días, ahora acá estoy en un proceso de adaptación no tan complejo, pero me siento preparado para estar a disposición del cuerpo técnico cuando me necesiten".