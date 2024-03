Los zagueros leprosos, Ian Glavinovich y Gustavo Velázquez, vuelven este martes a Rosario y quedaran nuevamente bajo las órdenes de Mauricio Larriera, de cara al encuentro del próximo domingo ante Sarmiento de Junín.

El paraguayo retorna a la ciudad sin sumar minutos en su Selección, ya que el amistoso que el conjunto guaraní iba a jugar ante Rusia fue suspendido por el atentado en Moscú.

En tanto, Glavinovich formó parte del once inicial que la semana pasada venció a México por cuatro a dos. Cabe recordar que este lunes por la noche, la Selección Argentina Sub 23 cayó por tres a cero ante la Tri, pero Ian estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.

De esta forma, el DT rojinegro, Mauricio Larriera, tiene a todos sus futbolistas a disposición para el partido de la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Cabe recordar que Glavinovich (5 amarillas) y Banega (expulsión ante Godoy Cruz) tienen que cumplir una fecha de suspensión.