Tras la derrota, Cristian Fabbiani se retiró del estadio sin brindar declaraciones. A pesar que estaba todo dispuesto en la sala de conferencia, el entrenador decidió no asistir a la misma.

Pressing Deportivo registró el momento en el que el DT salía del Gigante sin querer tomar contacto con la prensa. Al Ogro podría caberle una multa por no hablar ante los medios.